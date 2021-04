Spagna. Igor il russo dichiarato colpevole di tre omicidi (Di giovedì 22 aprile 2021) Nel verdetto la giuria ha ritenuto a maggioranza che, in tutti i casi imputati, ovvero l'uccisione di un allevatore e di due guardie civili accanto a una capanna rurale in Andorra (Teruel), l'imputato ha sparato con l'intenzione di uccidere. Attesa per la sentenza Leggi su rainews (Di giovedì 22 aprile 2021) Nel verdetto la giuria ha ritenuto a maggioranza che, in tutti i casi imputati, ovvero l'uccisione di un allevatore e di due guardie civili accanto a una capanna rurale in Andorra (Teruel), l'imputato ha sparato con l'intenzione di uccidere. Attesa per la sentenza

Agenzia_Ansa : Norbert Feher, alias Igor il Russo, è stato dichiarato colpevole di tre omicidi da una giuria popolare in Spagna. S… - corrierebologna : #Bologna, Igor il russo condannato per tre omicidi in Spagna - gazzettaparma : Spagna: Igor il Russo dichiarato colpevole di tre omicidi - Yogaolic : RT @Agenzia_Ansa: Norbert Feher, alias Igor il Russo, è stato dichiarato colpevole di tre omicidi da una giuria popolare in Spagna. Si trat… - libellula58 : RT @Agenzia_Ansa: Norbert Feher, alias Igor il Russo, è stato dichiarato colpevole di tre omicidi da una giuria popolare in Spagna. Si trat… -