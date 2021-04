Sottomarino scomparso in Indonesia, solo 72 ore di ossigeno (Di giovedì 22 aprile 2021) Un Sottomarino è scomparso ieri 22 aprile nei pressi di Bali, Indonesia. Sei navi, un elicottero e 400 persone sono state mobilitate alla ricerca del mezzo e dei marinai dispersi. Ieri è quindi scomparso un Sottomarino a circa 100 chilometri dalla costa di Bali con 53 persone a bordo. Il pericolo imminente riguarda la quantità di ossigeno che hanno a disposizione gli uomini coinvolti. Sì perché a bordo c’è ossigeno solo per altre 72 ore. È iniziata la corsa contro il tempo, infatti la Marina Indonesiana ha prontamente mobilitato sei navi da guerra, un elicottero e 400 persone alla ricerca del mezzo subacqueo, e per salvare gli uomini intrappolati sul fondo del mare. Non è mancata la solidarietà internazionale. Singapore e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 22 aprile 2021) Unieri 22 aprile nei pressi di Bali,. Sei navi, un elicottero e 400 persone sono state mobilitate alla ricerca del mezzo e dei marinai dispersi. Ieri è quindiuna circa 100 chilometri dalla costa di Bali con 53 persone a bordo. Il pericolo imminente riguarda la quantità diche hanno a disposizione gli uomini coinvolti. Sì perché a bordo c’èper altre 72 ore. È iniziata la corsa contro il tempo, infatti la Marinana ha prontamente mobilitato sei navi da guerra, un elicottero e 400 persone alla ricerca del mezzo subacqueo, e per salvare gli uomini intrappolati sul fondo del mare. Non è mancata la solidarietà internazionale. Singapore e ...

