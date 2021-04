Serie A, il programma di giovedì 22 aprile (Di giovedì 22 aprile 2021) Serie A, il programma e i risultati di giovedì 22 aprile. Roma-Atalanta e Napoli-Lazio le ultime due sfide. ROMA – Serie A, il programma e i risultati di giovedì 22 aprile. Roma-Atalanta e Napoli-Lazio le ultime due sfide in programma. Di seguito il programma di Serie A di giovedì 22 aprile, sfide valide per la trentaduesima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI e HIGHLIGHTS) Roma-Atalanta (ore 18:30)Napoli-Lazio (ore 20:45) Pallone Serie A Leggi su newsmondo (Di giovedì 22 aprile 2021)A, ile i risultati di22. Roma-Atalanta e Napoli-Lazio le ultime due sfide. ROMA –A, ile i risultati di22. Roma-Atalanta e Napoli-Lazio le ultime due sfide in. Di seguito ildiA di22, sfide valide per la trentaduesima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI e HIGHLIGHTS) Roma-Atalanta (ore 18:30)Napoli-Lazio (ore 20:45) Pallone

Advertising

24h_Tecnologia : HarmonyOS 2.0 arriva (in beta) anche su Huawei Mate 40, Mate X2 e Smart Screen S: Huawei annuncia l'ampliamento del… - fisg_it : RT @Coninews: Azzurri in raduno al Palaonda di Bolzano. ?? Definito il programma della Nazionale maschile di #hockeysughiaccio in vista del… - PaniniComicsIT : @davide_ffe Attualmente non è in programma una nuova edizione per la serie, ma prendiamo nota della richiesta. :) - sportli26181512 : Calendario Serie A, le partite di oggi e gli orari della 32^ giornata: Il programma della 32^ giornata si completa… - princigallomich : BASKET – SERIE A2 – RISULTATI, CLASSIFICHE FINALI E PROGRAMMA DELLA SECONDA FASE -