Sampdoria | riecco il vero Gabbiadini E ora…

(Di giovedì 22 aprile 2021) Manolosi è riconfermato come uno degli uomini più in forma a disposizione di Claudio Ranieri e ora guarda al futuro Un’altra grande prestazione ieri sera per Manolocontro il Crotone. Assist al bacio per il gol decisivo di e Quagliarella l’attaccante dellasembra ormai definitivamente essersi messo alle spalle i problemi fisici. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU SAMP NEWS 24 Lo stesso fa la Samp che sembra essersi decisa a puntare su di lui come perno dell’attacco della prossima stagione.ha ormai scavalcato Keita e La Gumina, oltre al lungo degente Torregrossa nelle gerarchie, ed è diventato partner ideale di Fabio Quagliarella. Vedremo se si confermerà anche nella prossima gara con il Sassuolo. L'articolo proviene da Calcio News 24.