Roma Atalanta 0-1 LIVE: dominio Dea all’Olimpico, la Roma non riesce a reagire (Di giovedì 22 aprile 2021) Allo stadio Olimpico, il match valido per la 32ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Roma e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Olimpico”, Roma e Atalanta si affrontano nel match valido per la 32ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Roma Atalanta 0-1 MOVIOLA Si parte! Calvarese avvia il match dello Stadio Olimpico. 9? Primo tiro dell’Atalanta – Malinovskyi entre in area in percussione dalla sinistra, salta Mancini e calcia potente in porta. Pau Lopez è attento e respinge coi pugni. 14? Zapata non impegna Pau – Cross basso dalla destra di Maehle per il taglio sul primo palo di Zapata, che prova a girarla, ma il destro è ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 aprile 2021) Allo stadio Olimpico, il match valido per la 32ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Olimpico”,si affrontano nel match valido per la 32ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 MOVIOLA Si parte! Calvarese avvia il match dello Stadio Olimpico. 9? Primo tiro dell’– Malinovskyi entre in area in percussione dalla sinistra, salta Mancini e calcia potente in porta. Pau Lopez è attento e respinge coi pugni. 14? Zapata non impegna Pau – Cross basso dalla destra di Maehle per il taglio sul primo palo di Zapata, che prova a girarla, ma il destro è ...

Advertising

adriandelmonte : So next season then: #UCL ?????????????? Leicester, West Ham, Everton, Leeds ???? Atalanta, Napoli, Lazio, Roma ???? Sevilla,… - Atalanta_BC : ???? Stadio Olimpico, Roma #RomaAtalanta #GoAtalantaGo ???? - ZZiliani : Un vero peccato che non venga attuata la proposta #Neville, che da tifoso United vuole il Manchester retrocesso:… - 21Alx : Venga pinché Roma, chingate al atalanta porfa - Baldrakmauro : @jerryscottismo Ormai non solo Roma Atalanta -