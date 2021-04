Recovery, nella bozza di Draghi 221,5 miliardi di investimenti e la riforma della giustizia (Di giovedì 22 aprile 2021) Sei i capitoli di spesa: digitale e cultura con 42,5 miliardi; transizione ecologica con 57 miliardi; mobilità sostenibile con 25,3 miliardi; istruzione e ricerca con 31,9 miliardi; inclusione con 19,1 miliardi; salute con 15,6 miliardi. Il Portogallo è il primo Paese a presentare il documento definitivo Leggi su lastampa (Di giovedì 22 aprile 2021) Sei i capitoli di spesa: digitale e cultura con 42,5; transizione ecologica con 57; mobilità sostenibile con 25,3; istruzione e ricerca con 31,9; inclusione con 19,1; salute con 15,6. Il Portogallo è il primo Paese a presentare il documento definitivo

