Recovery | anche capidelegazione a vertice Draghi-ministri su Pnrr**

(Di giovedì 22 aprile 2021) Roma, 22 apr. (Adnkronos) – A quanto si apprende, ci sarannodelle forze di maggioranza al, fissato per le 10 a Palazzo Chigi, tra il premier Marioe ipiù coinvolti nella stesura del Pnrr, tra questi Daniele Franco, Roberto Cingolani, Vittorio Colao, Roberto Speranza. Di fatto una ‘cabina di regia’ allargata, che vedrà presentii ‘portavoce’ dei vari partiti che compongono la maggioranza: per Fi Maria Stella Gelmini, per il M5S Stefano Patuanelli, per la Lega Giancarlo Giorgetti, per Iv Elena Bonetti e per il Pd Dario Franceschini. L'articolo CalcioWeb.

Ne potrebbe nascere un nuovo patto per il lavoro che ci aiuterebbe a ridisegnareinteri comparti urbanistici. Il Comune ha proposto come progetto bandiera per ilFund la 'Via della ......è la condizione imprescindibile per poter consentire alla Ue di iniziare a emettere ibond ... sono le previsioni sul 2021 a impressionare: i ricavi sono stimati in rialzo del 30%,a ...«Per il futuro di Bologna voglio lavorare a un’alleanza con le altre grandi città e università europee su Big Data, sanità e ricerca. L’asse che secondo me rappresenta la sfida del nostro territorio m ...Il superbonus resterà al 110% mentre potrebbe esserci l'unica detrazione al 75% per gli altri bonus fiscali legati a lavori edili sugli immobili ...