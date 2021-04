Omicidio Maurizio | la moglie | “Ho una bimba piccola | non accetto tutto questo”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – A tornare a parlare della vicenda dell’uccisione diCerrato è proprio laTania Sorrentino, è intervenuta telefonicamente alla trasmissione Rai “La Vita in Diretta”. “Io voglio che li prendano – ha detto la donna riferendosi agli assassini del marito – Ma devono fare le cose per bene. Voglio essere sicura che vengano presi tutti, che dentro ci restino e infine buttino le chiavi”. Per quanto riguarda le indagini, Tania ha poi aggiunto: “Spero che li prendano, sono in ansia ma non devono avere fretta. Devono pagare davvero, dopo le opportune indagini. Non voglio che li arrestino e poi magari li rilascino dopo poco tempo”. Cerrato, che lavorava al museo archeologico di Pompei, lascia, oltre allaTania, la figlia di vent’anni che era andato ad aiutare dopo le minacce e la ritorsione ...