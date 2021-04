Manita Barcellona al Getafe: continua la rincorsa al titolo (Di venerdì 23 aprile 2021) Il Barcellona passeggia sul Getafe e rincorre l’Atletico Madrid: vetta a -5 ma con una partita in meno per i blaugrana Il Barcellona archivia agevolmente la pratica Getafe con un sono 5-2: doppietta di Leo Messi, poi autorete di Chakla e le reti di Araujo e Griezmann. I blaugrana di Ronald Koeman si portano a quota 68 punti, a -2 dal Real Madrid e -5 dalla capolista Atletico Madrid. Ma con una partita ancora da recuperare. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 aprile 2021) Ilpasseggia sule rincorre l’Atletico Madrid: vetta a -5 ma con una partita in meno per i blaugrana Ilarchivia agevolmente la praticacon un sono 5-2: doppietta di Leo Messi, poi autorete di Chakla e le reti di Araujo e Griezmann. I blaugrana di Ronald Koeman si portano a quota 68 punti, a -2 dal Real Madrid e -5 dalla capolista Atletico Madrid. Ma con una partita ancora da recuperare. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

sanapurcella : RT @RibaltaRossoner: #accadeoggi Il #19aprile 1989 il Milan batte il RealMadrid per 5-0 nella semifinale di ritorno volando in finale a Ba… - peppe76199232 : RT @RibaltaRossoner: #accadeoggi Il #19aprile 1989 il Milan batte il RealMadrid per 5-0 nella semifinale di ritorno volando in finale a Ba… - NuovoNando : RT @RibaltaRossoner: #accadeoggi Il #19aprile 1989 il Milan batte il RealMadrid per 5-0 nella semifinale di ritorno volando in finale a Ba… - shahby_80 : RT @RibaltaRossoner: #accadeoggi Il #19aprile 1989 il Milan batte il RealMadrid per 5-0 nella semifinale di ritorno volando in finale a Ba… - LOSQUALO77 : RT @RibaltaRossoner: #accadeoggi Il #19aprile 1989 il Milan batte il RealMadrid per 5-0 nella semifinale di ritorno volando in finale a Ba… -

Ultime Notizie dalla rete : Manita Barcellona Liga: l'Atletico con la 'manita' e allunga in vetta ... l'Atletico Madrid ritrova il successo e lo fa a suon di gol, esibendo la classica 'manita' in casa ... a +4 sul Real Madrid e a +5 sul Barcellona, che hanno però una partita in meno. A - 6 dalla vetta ...

L'Atletico con la 'manita' e allunga in vetta ... l'Atletico Madrid ritrova il successo e lo fa a suon di gol, esibendo la classica 'manita' in casa ... a +4 sul Real Madrid e a +5 sul Barcellona, che hanno però una partita in meno. A - 6 dalla vetta ...

Spagna, Messi straripante: il Barcellona vince la Coppa del Re, 4-0 all'Athletic Bilbao la Repubblica Manita Barcellona al Getafe: continua la rincorsa al titolo Il Barcellona passeggia sul Getafe e rincorre l’Atletico Madrid: vetta a -5 ma con una partita in meno per i blaugrana Il Barcellona archivia agevolmente la pratica Getafe con un sono 5-2: doppietta d ...

La Liga: Atletico e Villarreal show, stop inatteso del Real Madrid L'Atletico strvince con l'Eibar e si porta a +3 dal Real Madrid, fermato dal Getafe nel derby. Benissimo il Barcellona che doma il Bilbao in Coppa del ...

... l'Atletico Madrid ritrova il successo e lo fa a suon di gol, esibendo la classica '' in casa ... a +4 sul Real Madrid e a +5 sul, che hanno però una partita in meno. A - 6 dalla vetta ...... l'Atletico Madrid ritrova il successo e lo fa a suon di gol, esibendo la classica '' in casa ... a +4 sul Real Madrid e a +5 sul, che hanno però una partita in meno. A - 6 dalla vetta ...Il Barcellona passeggia sul Getafe e rincorre l’Atletico Madrid: vetta a -5 ma con una partita in meno per i blaugrana Il Barcellona archivia agevolmente la pratica Getafe con un sono 5-2: doppietta d ...L'Atletico strvince con l'Eibar e si porta a +3 dal Real Madrid, fermato dal Getafe nel derby. Benissimo il Barcellona che doma il Bilbao in Coppa del ...