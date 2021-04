Le previsioni di “Variety” sugli Oscar 2021

(Di giovedì 22 aprile 2021) Si sono chiuse le votazioni per gli. La celebre rivista “” si lancia in nuove. Non sarebbe azzardato ipotizzare una vittoria di Anthony Hopkins per “The Father”, scrive il critico del giornale di spettacolo Clayton Davis. Si rovescerebbe quindi la convinzione comune che la preziosa statuetta per il miglior attore sarà assegnata a Chadwick Boseman che in “Ma Rainey’s Black Bottom” ha recitato per l’ultima volta prima di morire. Glisaranno annunciati domenica prossima e “” non esclude che il film di Florian Zeller, che arriva alla notte delle stelle con sei candidature, possa riservare altre sorprese, ad esempio per la miglior sceneggiatura non originale. E’ testa a testa anche nella categoria miglior attrice: ...

