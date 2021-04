How I Met Your Father: Hulu annuncia la nuova serie spin-off di How I Met Your Mother (Di giovedì 22 aprile 2021) Sin dalla fine di How I Met Your Mother si è parlato tanto di un possibile spin-off. Tanti anni sono passati dall'ultimo episodio e due sono state le speculazioni più importanti riguardo ad un probabile proseguimento di trama: la prima raccontava dell'incontro di Ted da parte di Tracy, la seconda, invece, riguardava una storia totalmente diversa ma con la stessa struttura narrativa del primo capitolo, con una donna che racconta ai figli l'incontro con il suo vero amore. How I Met Your Father, ecco il nuovo spin-off con Hilary Duff: sarà tutto come prima? La seconda ipotesi è diventata realtà. E' stata avviata la produzione dello spin-off How I Met Your Father e la protagonista sarà ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 22 aprile 2021) Sin dalla fine di How I Metsi è parlato tanto di un possibile-off. Tanti anni sono passati dall'ultimo episodio e due sono state le speculazioni più importanti riguardo ad un probabile proseguimento di trama: la prima raccontava dell'incontro di Ted da parte di Tracy, la seconda, invece, riguardava una storia totalmente diversa ma con la stessa struttura narrativa del primo capitolo, con una donna che racconta ai figli l'incontro con il suo vero amore. How I Met, ecco il nuovo-off con Hilary Duff: sarà tutto come prima? La seconda ipotesi è diventata realtà. E' stata avviata la produzione dello-off How I Mete la protagonista sarà ...

