How I Met Your Father: Hilary Duff protagonista del reboot al femminile di HIMYM (Di giovedì 22 aprile 2021) Hilary Duff Dal grande successo di How I Met Your Mother, in America sta già prendendo forma uno spin off. A distanza di sette anni dalla chiusura della serie originale, andata in onda su CBS, la piattaforma streaming Hulu ha infatti ordinato la prima stagione di How I Met Your Father, nuova produzione, che ricalcherà nella trama la precedente, con Hilary Duff come protagonista assoluta. Strutturato in 10 episodi, il progetto sarà curato dai direttori creativi Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger, mentre Craig Thomas e Carter Bays, gli ideatori di HIMYM, si occuperanno anche della produzione della serie. Nello specifico, Hilary Duff sarà Sophie, una giovane madre residente a New York che si troverà a ...

_Introducing_me : RT @dreaminhogvarts: In che senso faranno lo spin-off di How I met your mother con Hilary Duff e che si chiamerà How I Met Your Father - dreaminhogvarts : In che senso faranno lo spin-off di How I met your mother con Hilary Duff e che si chiamerà How I Met Your Father - naocr14 : Guardiamo how i met your mother insieme e baciamoci tutte le volte che Ted dice a robin che la ama - MICIO7BEAR : RT @comingsoonit: È tempo di vivere una nuova avventura romantica in stile #HowIMetYourMother: il servizio di video in streaming Hulu ha ap… - needeckerstar : RT @scarletvwitch: SCUSATEMI IN CHE SENSO SPIN OFF DI HIMYM?? SPERO CHE HOW I MET YOUR FATHER NON SIA UN'OSCENITÀ PERCHÉ DAVVERO ESPLODO SE… -