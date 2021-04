Glenn Close l’eterna candidata: agli Oscar 2021 fa la storia, ma senza statuetta (Di giovedì 22 aprile 2021) Sembra un déjà-vu. Ma è tutto vero. Una scena che abbiamo già vissuto sette volte. E che domenica sera si compirà anche per l’ottava. Tante volte, infatti, Glenn Close è stata candidata alla statuetta dorata. E non ne ha mai portata a casa nemmeno una. agli Oscar 2021, se tutto va come previsto, succederà di nuovo. l’eterna candidata è una delle attrici più brave, sensibili e istrioniche che Hollywood abbia mai conosciuto. E anche se non è l’Oscar che qualifica una carriera, la condizione della Close sta diventando una barzelletta. Nessuna attrice è mai stata candidata così tante volte senza vincere: un record. Glenn Close è da ... Leggi su amica (Di giovedì 22 aprile 2021) Sembra un déjà-vu. Ma è tutto vero. Una scena che abbiamo già vissuto sette volte. E che domenica sera si compirà anche per l’ottava. Tante volte, infatti,è stataalladorata. E non ne ha mai portata a casa nemmeno una., se tutto va come previsto, succederà di nuovo.è una delle attrici più brave, sensibili e istrioniche che Hollywood abbia mai conosciuto. E anche se non è l’che qualifica una carriera, la condizione dellasta diventando una barzelletta. Nessuna attrice è mai statacosì tante voltevincere: un record.è da ...

