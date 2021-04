Evelina Christillin: «Io presidente della Juventus? No grazie» (Di giovedì 22 aprile 2021) Evelina Christillin ha smentito le voci che la vorrebbero alla presidenza della Juventus nel caso di un passo indietro dell’attuale numero uno del club, Andrea Agnelli, dopo le vicende legate al progetto Superlega, naufragato appena 48 ore dopo l’annuncio. Intervenuta ai microfoni del programma di Rai Radio Uno “Un giorno da pecora”, membro di nomina L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 22 aprile 2021)ha smentito le voci che la vorrebbero alla presidenzanel caso di un passo indietro dell’attuale numero uno del club, Andrea Agnelli, dopo le vicende legate al progetto Superlega, naufragato appena 48 ore dopo l’annuncio. Intervenuta ai microfoni del programma di Rai Radio Uno “Un giorno da pecora”, membro di nomina L'articolo

