E' ufficiale | Ibrahimovic rinnova con il Milan

(Di giovedì 22 aprile 2021) Zlatanhato con il. Lo annuncia la società rossonera in una nota. Il club sottolinea nel comunicato che quella rossonera "è la squadra italiana con cui Zlatan ha collezionato ...

Serie A, Napoli Lazio 5-2 Allo stadio Maradona il match che ha chiuso il turno infrasettimanale. UFFICIALE – Ibrah…

Adesso è: Zlatangiocherà ancora nel Milan per un'altra stagione. Il fuoriclasse svedese ha firmato il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2022. Un annuncio attesissimo, diventato ...il rinnovo fra il Milan e Zlatan. L'attaccante svedese ha prolungato l'accordo fino al giugno del 2022. Ibra ha collezionato con la maglia rossonera 130 presenze, segnando 84 ...Zlatan Ibrahimovic è intervenuto sui canali telematici rossoneri dopo l’annuncio ufficiale del rinnovo di contratto con il Milan. Zlatan Ibrahimovic ha firmato il rinnovo di contratto con il Milan e ...113 Come vi ha raccontato Calciomercato.com nelle scorse settimane, era nell’aria ed ora è ufficiale: Zlatan Ibrahimovic rinnova con il Milan per un’altra stagione. Ecco il comunicato apparso sul sito ...