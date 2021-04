Dottor Nowzaradan | chi è il medico del reality Vite al limite

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 22 aprile 2021) Il, all’anagrafe Younan, ma per tutti Dr. Now, è famoso per la sua partecipazione alstatunitenseal. Con la sua dieta e un carattere tutt’altro che banale, ildi origini iraniane ha conquistato l’affetto di migliaia di persone in tutto il mondo, tanto che la sua fama è arrivata anche in Italia. Conosciamo dunque meglio chi è ilNow, con alcuni cenni sulla biografia e vita privata, come funziona la sua dieta e come seguirlo su Instagram. Biografia delYounannasce a Teheran l’11 ottobre 1944. All’età di 26 anni si laurea in medicina presso l’università della capitale iraniana, dopodiché si trasferisce negli ...