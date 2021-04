Daydreamer – le ali del sogno, spoiler dal 26 al 30 aprile: la voglia di ricordare (Di giovedì 22 aprile 2021) Le anticipazioni settimanali di Daydreamer – le ali del sogno, dal 26 al 30 aprile 2021 sono molto interessanti. Can non ricorda più nulla del suo passato, in seguito all’incidente ha perso la memoria. Sanem cerca di aiutarlo e si veste come un tempo. La giovane, inoltre costringe Deren a chiamarla l’altra, nello stesso modo, in cui faceva un tempo. Purtroppo, però niente aiuterà il giovane a ricordare, tutto sarà inutile. Daydreamer – le ali del sogno: un tè miracoloso Visto che Can stenta a ricordare il suo passato, tutti si prodigano per aiutarlo a ritrovare la memoria. Mevkibe e Melahat prepareranno un tè che dovrebbe funzionare. Esso è infatti ritenuto “miracoloso” per chi ha perso ogni ricordo. Can non ama il tè, il suo colore è strano, il sapore è ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 22 aprile 2021) Le anticipazioni settimanali di– le ali del, dal 26 al 302021 sono molto interessanti. Can non ricorda più nulla del suo passato, in seguito all’incidente ha perso la memoria. Sanem cerca di aiutarlo e si veste come un tempo. La giovane, inoltre costringe Deren a chiamarla l’altra, nello stesso modo, in cui faceva un tempo. Purtroppo, però niente aiuterà il giovane a, tutto sarà inutile.– le ali del: un tè miracoloso Visto che Can stenta ail suo passato, tutti si prodigano per aiutarlo a ritrovare la memoria. Mevkibe e Melahat prepareranno un tè che dovrebbe funzionare. Esso è infatti ritenuto “miracoloso” per chi ha perso ogni ricordo. Can non ama il tè, il suo colore è strano, il sapore è ...

