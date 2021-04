Cos’è la SCA e quando è necessaria

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 22 aprile 2021) La Segnalazione Certificata di Agibilità (S.C.A.) è una importante comunicazione che va presentata al Comune in cui si trova l’immobile per attestare le condizioni in cui si trovadeve essere adibito ad uso abitativo, commerciale o per altre attività produttive. Ottenere l’agibilità di un immobile è indispensabile per essere a norma di legge, ma anche per attestare che l’immobile rispetta condizioni di sicurezza, igiene, etc. Non si tratta, quindi, di meri adempimenti burocratici ma della tutela della salute e della sicurezza di chi lo deve utilizzare. Introdotto nel 1994, questo documento ha subito nel tempo numerose modifiche: dopo la riforma del 2001, è stato inserito nel Testo unico dell’edilizia e le ultime novità sono state introdotte nel 2016, che hanno semplificato le procedure con cui deve essere presentato. Segnalazione certificata di agibilità: ...