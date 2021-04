Come funziona il green pass (e i dubbi degli esperti) (Di giovedì 22 aprile 2021) (immagine: Pixabay)Col nuovo decreto del Consiglio dei ministri approvato il 21 aprile l’Italia si avvia verso una nuova stagione con la promessa di riaperture dal 26 aprile di centri commerciali, bar e ristoranti anche in serata, centri sportivi, scuole e università, cinema e teatri. E ci si potrà spostare tra regioni e province autonome: liberamente nelle gialle, con il green pass nelle arancioni e rosse. Come funziona la certificazione verde Il green pass, o certificazione verde, potrà essere rilasciato in una di queste tre condizioni: aver completato il ciclo vaccinale per Covid-19; essere guariti dalla malattia; essere risultati negativi a un test molecolare o antigenico rapido. Nel primo e nel secondo caso il pass sarà valido 6 mesi (anche se c’è chi obietta che ... Leggi su wired (Di giovedì 22 aprile 2021) (immagine: Pixabay)Col nuovo decreto del Consiglio dei ministri approvato il 21 aprile l’Italia si avvia verso una nuova stagione con la promessa di riaperture dal 26 aprile di centri commerciali, bar e ristoranti anche in serata, centri sportivi, scuole e università, cinema e teatri. E ci si potrà spostare tra regioni e province autonome: liberamente nelle gialle, con ilnelle arancioni e rosse.la certificazione verde Il, o certificazione verde, potrà essere rilasciato in una di queste tre condizioni: aver completato il ciclo vaccinale per Covid-19; essere guariti dalla malattia; essere risultati negativi a un test molecolare o antigenico rapido. Nel primo e nel secondo caso ilsarà valido 6 mesi (anche se c’è chi obietta che ...

