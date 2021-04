Come funziona il green pass (e i dubbi degli esperti) (Di giovedì 22 aprile 2021) La certificazione verde attesterà l’avvenuta vaccinazione, la guarigione dalla Covid-19 o l’esito negativo del test per il coronavirus. Non tutti però concordano sul suo effettivo valore scientifico e non solo (immagine: Pixabay)Col nuovo decreto del Consiglio dei ministri approvato il 21 aprile l’Italia si avvia verso una nuova stagione con la promessa di riaperture dal 26 aprile di centri commerciali, bar e ristoranti anche in serata, centri sportivi, scuole e università, cinema e teatri. E ci si potrà spostare tra regioni e province autonome: liberamente nelle gialle, con il green pass nelle arancioni e rosse. Come funziona la certificazione verde Il green pass, o certificazione verde, potrà essere rilasciato in una di queste tre condizioni: aver completato il ciclo vaccinale per ... Leggi su cityroma (Di giovedì 22 aprile 2021) La certificazione verde attesterà l’avvenuta vaccinazione, la guarigione dalla Covid-19 o l’esito negativo del test per il coronavirus. Non tutti però concordano sul suo effettivo valore scientifico e non solo (immagine: Pixabay)Col nuovo decreto del Consiglio dei ministri approvato il 21 aprile l’Italia si avvia verso una nuova stagione con la promessa di riaperture dal 26 aprile di centri commerciali, bar e ristoranti anche in serata, centri sportivi, scuole e università, cinema e teatri. E ci si potrà spostare tra regioni e province autonome: liberamente nelle gialle, con ilnelle arancioni e rosse.la certificazione verde Il, o certificazione verde, potrà essere rilasciato in una di queste tre condizioni: aver completato il ciclo vaccinale per ...

Advertising

sole24ore : ?? Arriva il #greenpass per gli spostamenti tra regioni. Dalla validità alle sanzioni, ecco come funziona:… - Corriere : Arriva il quinto vaccino, è il tedesco CureVac: come funziona - AnnalisaChirico : Dal caso Grillo a quello Open Arms: perché la giustizia italiana non funziona? E come andrebbe riformata? L’ho chie… - esseresottona : @thisaGI0 ogni volta che devo distrarmi vado su tiktok, metto # dance e ballo come se non ci fosse un domani, funziona - nugellae : Capisco Fariba, ma Myrea 41% e Vera solo 17% follia che sinceramente ormai sappiamo pure come funziona il televoto… -