Coldiretti: Effetto Covid, un italiano su 4 compra eco. Masiello: Ripresa, cibo tema strategico. E' una svolta epocale (Di giovedì 22 aprile 2021) La pandemia spinge la svolta green nei comportamenti degli italiani con più di un abitante del Belpaese su quattro (27%) che acquista più prodotti sostenibili o ecofriendly rispetto a prima del Covid. E' quanto afferma la Coldiretti in occasione della Giornata della Terra con il summit dei leader mondiali sul clima convocato dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Dall'acquisto di prodotti a minor impatto ambientale al taglio degli sprechi, dall'interesse per le energie rinnovabili al riciclo, dalla sharing economy alla mobilità più sostenibile sono molti – sottolinea la Coldiretti – i segnali che indicano una crescente attenzione alla riduzione del consumo delle risorse del Pianeta. Per migliorare la situazione ambientale secondo l'indagine Coldiretti/Ixè il 59% degli italiani ritiene che siano ...

