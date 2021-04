Caso Pipitone | “Verità per Denise” al consiglio comunale di Mazara del vallo

(Di giovedì 22 aprile 2021) PALERMO – “Verità per Denise”: è l’appello lanciato oggi dal consiglio comunale di Mazara del Vallo (Trapani) e riportato sulle magliette indossate da tutti i consiglieri comunali ed anche dal sindaco Salvatore Quinci e dagli assessori presenti alla seduta di questa mattina. Anche Piera Maggio e Piero Pulizzi, genitori di Denise Pipitone, rapita l’uno settembre 2004, sono stati presenti nell’aula consiliare ed hanno ascoltato il messaggio di sostegno che a nome dell’intera comunità mazarese l’assemblea ha affidato al consigliere Enza Chirco.

... così Piera Maggio, la mamma di Denise, torna a parlare della sua bambina, scomparsa a ... Erano giudici civilisti che per la prima volta erano in unpenale così grosso. Ci sono state ...Denise, Piera Maggio interviene a Chi l'ha visto Dopo 17 anni, ormai è chiaro, ildi Deniseè tutt'altro che chiuso. Lo sa bene anche Piera Maggio , mamma della bimba scomparsa ...PALERMO – “Era doveroso fare gli accertamenti sulla pista russa, che è servita ad aprire il vaso di Pandora: quindi va bene così, perché noi vogliamo rag ...Nel programma «Chi l'ha visto?», in onda su Rai 3 e condotto da Federica Sciarelli, si è tornato a parlare di Denise Pipitone.