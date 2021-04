Caso Bottaro | condannati il padre e madre della ragazza

(Di giovedì 22 aprile 2021) Eleonoramorì a 17 anni: i genitorisono statia due anni in Appello. Eleonora, genitori: rifiutarono la chemio per la figlia malata di leucemia su Notizie.it.

Nelè intervenuto anche il Tribunale dei Minori di Venezia, che ha sospeso la potestà ... 'L'unico riferimento deiera il dottor Paolo Rossaro ' scriverà il pubblico ministero, citando un ...Alla prima udienza l'avvocato dei coniugi, Raffaella Giacomin aveva dichiarato: 'Nel nostroesiste una legge, quella sul consenso informato, che non è stata minimamente toccata dalla ...Eleonora Bottaro morì a 17 anni: i genitori della ragazza sono stati condannati a due anni in Appello. Eleonora Bottaro era una ragazza di 17 anni. Era malata di leucemia linfoblastica acuta, grave ma ...Confermata la condanna a due anni per i genitori di Eleonora Bottaro, la 18enne morta nel 2016 di leucemia. La ragazza aveva rifiutato la chemioterapia: per lei i genitori avevano disposto un trattame ...