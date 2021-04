Advertising

ansa_lombardia : Atalanta: partnership con Brembo per altre due stagioni - zazoomblog : Atalanta e Brembo si rinnova la partnership: top sponsor fino al 2023 - #Atalanta #Brembo #rinnova -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta partnership

L'e Brembo hanno annunciato il prolungamento della: Brembo si conferma Top Sponsor del Settore Giovanile anche per le stagioni sportive 2021 - 2022 e 2022 - 2023. Grazie a questa ...Cristina Bombassei: "Brembo erappresentano due solide ed eccellenti realtà bergamasche, che in modi e settori diversi, si affiancano in un comune terreno di gioco"L'Atalanta e Brembo hanno annunciato il prolungamento della partnership: Brembo si conferma Top Sponsor del Settore Giovanile anche per le stagioni sportive 2021-2022 e 2022-2023. (ANSA) ...Brembo si conferma Top Sponsor del Settore Giovanile anche per le stagioni sportive 2021-2022 e 2022-2023 Atalanta e Brembo SpA, leader mondiale e innovatore riconosciuto della tecnologia degli impian ...