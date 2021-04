Volley femminile, quarto scudetto per Conegliano. E il cosentino Lionetti fa tris! (Di mercoledì 21 aprile 2021) L' Imoco Volley Conegliano è campione d'Italia (campionato di Serie A1 pallavolo femminile). Le "pantere" venete hanno battuto Novara anche in Gar2 di finale scudetto con il punteggio di 1-3. Un'altra... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 21 aprile 2021) L' Imocoè campione d'Italia (campionato di Serie A1 pallavolo). Le "pantere" venete hanno battuto Novara anche in Gar2 di finalecon il punteggio di 1-3. Un'altra...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA VOLLEY FEMMINILE CONEGLIANO CAMPIONE D'ITALIA PER LA QUARTA VOLTA Novara battuta 3-1 in gara-2 della seri… - RaiSport : ?? Prepartita #Novara-#Conegliano, match che potrebbe assegnare lo scudetto del #volley femminile. Ultima direzione… - SkySport : Volley, Conegliano è campione d'Italia: Egonu show, battuta Novara - monicascapin77 : RT @TgrRaiVeneto: Volley femminile. A Novara l'Imoco Conegliano vince lo scudetto. Il quarto tricolore di fila. 3-1 il punteggio in gara 2… - TgrRaiVeneto : Volley femminile. A Novara l'Imoco Conegliano vince lo scudetto. Il quarto tricolore di fila. 3-1 il punteggio in g… -