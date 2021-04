Vittorio Brumotti aggredito in un quartiere di Roma durante un servizio per Striscia (Di mercoledì 21 aprile 2021) Lo storico inviato di Striscia la Notizia, Vittorio Brumotti, è stato aggredito per l’ennesima volta mentre si trovava impegnato con la sua troupe a girare un filmato per il programma. Attimi di panico per Brumotti e i suoi collaboratori, i quali sono stati costretti a richiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine per riuscire a salvarsi dall’aggressione. L’episodio è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, 20 Aprile 2021, nella borgata Quarticciolo, periferia sud-est di Roma. Un episodio di violenza che ha richiamato l’attenzione dei social, i quali si sono schierati nella maggior parte dei casi con il famoso inviato. C’è anche chi non ha preso le difese di Vittorio. Vittorio Brumotti è stato aggredito a ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 21 aprile 2021) Lo storico inviato dila Notizia,, è statoper l’ennesima volta mentre si trovava impegnato con la sua troupe a girare un filmato per il programma. Attimi di panico pere i suoi collaboratori, i quali sono stati costretti a richiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine per riuscire a salvarsi dall’aggressione. L’episodio è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, 20 Aprile 2021, nella borgata Quarticciolo, periferia sud-est di. Un episodio di violenza che ha richiamato l’attenzione dei social, i quali si sono schierati nella maggior parte dei casi con il famoso inviato. C’è anche chi non ha preso le difese diè statoa ...

