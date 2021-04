Visite a parenti e amici, cambia tutto: ecco le nuove regole (Di mercoledì 21 aprile 2021) Nelle zone gialle e arancioni è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno nel limite di 4 persone Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 21 aprile 2021) Nelle zone gialle e arancioni è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno nel limite di 4 persone

Corriere : ?? Visite ai parenti, riapertura di stadi e cinema, piscine dal 15 maggio e coprifuoco: cosa dice il nuovo decreto e… - Corriere : Nuovo decreto: carta verde per spostarsi, nuove regole per visite ai parenti. Le date delle riaperture - charlovesrome : Quando nel curriculum scrivo che ho molta pazienza dovrei anche specificare che sono io che insegno ai parenti anzi… - AvvMennillo : ?? Visite ai parenti, riapertura di stadi e cinema, piscine dal 15 maggio e coprifuoco: cosa dice il nuovo decreto e… - AvvMennillo : Nuovo decreto: carta verde per spostarsi, nuove regole per visite ai parenti. Le date delle riaperture -