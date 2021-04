Uomini e Donne, retroscena su Gemma Galgani: fan sconcertati (Di mercoledì 21 aprile 2021) Gemma Galgani, la dama torinese di Uomini e Donne, è stata tirata in ballo da un suo ex corteggiatore. Il retroscena ha lasciato tutti senza parole. I tantissimi fan di Uomini e Donne sicuramente si ricorderanno della vecchia fiamma di Gemma Galgani. Il percorso della dama torinese a Uomini e Donne è stato parecchio movimentato L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 21 aprile 2021), la dama torinese di, è stata tirata in ballo da un suo ex corteggiatore. Ilha lasciato tutti senza parole. I tantissimi fan disicuramente si ricorderanno della vecchia fiamma di. Il percorso della dama torinese aè stato parecchio movimentato L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

riotta : Quanti silenzi sulla requisitoria di Grillo su stupro politica e giustizia. Quante ipocrisie quante complicità quan… - chedisagio : Non mi ero accorto di questo video di @meb pubblicato ieri. Lo sottolineo e lo riposto per la nettezza delle sue p… - davidefaraone : Per lui lo stupro è «qualcosa che può accadere in una serata alcolica». Non aggiungo altro sulla misoginia, gli ste… - CheDonnait : Tutti i nuovi protagonisti del Trono Over di #uominiedonne che tanto Over non sono manco più. - francornldi : RT @davidefaraone: Per lui lo stupro è «qualcosa che può accadere in una serata alcolica». Non aggiungo altro sulla misoginia, gli stereoti… -