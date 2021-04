Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Gemma Canta per Aldo! (Di mercoledì 21 aprile 2021) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Aldo si lascia sedurre da Gemma, la quale Canta una canzone per lui in studio. Intanto anche il cavaliere Luca finisce al centro della bufera… Ecco cosa è successo nella Puntata di Oggi a Uomini e Donne! Nella Puntata quotidiana di Uomini e Donne si è parlato a lungo di Gemma, che è stata come sempre bersaglio dell’ironia di Tina. Un altro protagonista è stato invece anche Luca, che è finito al centro di una forte polemica. Ecco i dettagli. Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Aldo sedotto da Gemma! La Puntata di ... Leggi su uominiedonnenews (Di mercoledì 21 aprile 2021)di: Aldo si lascia sedurre da, la qualeuna canzone per lui in studio. Intanto anche il cavaliere Luca finisce al centro della bufera… Ecco cosa è successo nelladi! Nellaquotidiana disi è parlato a lungo di, che è stata come sempre bersaglio dell’ironia di Tina. Un altro protagonista è stato invece anche Luca, che è finito al centro di una forte polemica. Ecco i dettagli.di: Aldo sedotto da! Ladi ...

Advertising

riotta : Quanti silenzi sulla requisitoria di Grillo su stupro politica e giustizia. Quante ipocrisie quante complicità quan… - davidefaraone : Per lui lo stupro è «qualcosa che può accadere in una serata alcolica». Non aggiungo altro sulla misoginia, gli ste… - chedisagio : Non mi ero accorto di questo video di @meb pubblicato ieri. Lo sottolineo e lo riposto per la nettezza delle sue p… - ValComm : RT @ValComm: Oggi a #Torino in piazza con @ilgiustomezzo per chiedere ancora un #PNRR equo, che sia opportunità in egual misura per donne… - sghi29 : RT @davidefaraone: Per lui lo stupro è «qualcosa che può accadere in una serata alcolica». Non aggiungo altro sulla misoginia, gli stereoti… -