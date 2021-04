Uomini e Donne: Giorgio Manetti annuncia nuovi progetti (Di mercoledì 21 aprile 2021) Giorgio Manetti ha guadagnato la sua fama grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne. L'ex cavaliere del Trono Over del noto dating show di Canale 5 è arrivato alla ribalta grazie alla relazione con Gemma Galgani nel corso del programma. La loro frequentazione travagliata non ha mai visto nascere il vero amore, ma di certo ha permesso all'uomo di essere conosciuto dal pubblico televisivo. Nelle scorse ore l'ex cavaliere è stato protagonista di una diretta social del suo amico Alfonso Barone. Durante questa diretta Giorgio Manetti ha svelato di avere in cantiere una grande novità che verrà però svelata davvero solo il 28 aprile. Giorgio Manetti parla dei suoi progetti Giorgio Manetti ha ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 21 aprile 2021)ha guadagnato la sua fama grazie alla sua partecipazione a. L'ex cavaliere del Trono Over del noto dating show di Canale 5 è arrivato alla ribalta grazie alla relazione con Gemma Galgani nel corso del programma. La loro frequentazione travagliata non ha mai visto nascere il vero amore, ma di certo ha permesso all'uomo di essere conosciuto dal pubblico televisivo. Nelle scorse ore l'ex cavaliere è stato protagonista di una diretta social del suo amico Alfonso Barone. Durante questa direttaha svelato di avere in cantiere una grande novità che verrà però svelata davvero solo il 28 aprile.parla dei suoiha ...

Advertising

riotta : Quanti silenzi sulla requisitoria di Grillo su stupro politica e giustizia. Quante ipocrisie quante complicità quan… - chedisagio : Non mi ero accorto di questo video di @meb pubblicato ieri. Lo sottolineo e lo riposto per la nettezza delle sue p… - davidefaraone : Per lui lo stupro è «qualcosa che può accadere in una serata alcolica». Non aggiungo altro sulla misoginia, gli ste… - Tommaso25904390 : A voi non capita di voler magari interagire su un tweet dicendo la vostra, ma poi fermarvi pensando ' Ma che scriv… - vienedicembre : RT @olaurone: Per parlare del video di Grillo, di stupro, di violenza sulle donne all'Aria che tira pensano bene di invitare 3 uomini, 3 D… -