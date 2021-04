Una riforma del fisco orientata ai criteri di equità | trasparenza | progressività

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 21 aprile 2021) C’è una ragione politica fondamentale che ha ispirato l’emendamento che ho presentato al dl sostegni in merito al cosiddetto “condono fiscale” previsto al comma 4 dell’articolo 4 e che stabilisce che siano “automaticamente annullati” i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro, risultati dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Nel mio emendamento, infatti, propongo di aggiungere l’espressione “effettivamente non più esigibili” ossia non più recuperabili (per esempio perché la persona è deceduta, irreperibile, fallita, nullatenente, ossia con anagrafe tributaria negativa) e per i quali la riattivazione dei procedimenti di riscossione si prefigura a sicuro insuccesso. Il tema è appunto se si possa considerare etico e giusto, utile, corretto che periodicamente l’amministrazione pubblica si rassegni a condonare i debiti di chi, ...