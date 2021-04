Un passo dal cielo 6, trama 4^ puntata 22 aprile: un'amicizia a rischio (Di mercoledì 21 aprile 2021) Un passo dal cielo 6, la popolare fiction con Daniele Liotti, torna domani 22 aprile con la quarta puntata di questa stagione dal titolo Tanatosi e che vedrà al centro dell'episodio un delitto minerario. Le anticipazioni relative a questa puntata rivelano che Vincenzo e Francesco indagheranno sugli interessi poco puliti che la miniera ha portato nella valle e scopriranno che i delitti attuali affondano nel passato. Vincenzo, poi, scoprirà qualcosa su Francesco e dovrà prendere una decisione che potrebbe mettere a rischio la loro amicizia. Un passo dal cielo 6, trama 22 aprile: Vincenzo e Francesco indagano sui delitti nella valle Le anticipazioni Un passo dal ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 21 aprile 2021) Undal6, la popolare fiction con Daniele Liotti, torna domani 22con la quartadi questa stagione dal titolo Tanatosi e che vedrà al centro dell'episodio un delitto minerario. Le anticipazioni relative a questarivelano che Vincenzo e Francesco indagheranno sugli interessi poco puliti che la miniera ha portato nella valle e scopriranno che i delitti attuali affondano nel passato. Vincenzo, poi, scoprirà qualcosa su Francesco e dovrà prendere una decisione che potrebbe mettere ala loro. Undal6,22: Vincenzo e Francesco indagano sui delitti nella valle Le anticipazioni Undal ...

Advertising

graziano_delrio : Ognuno di noi è stanco e desidera riprendere la vita normale e lavorare come prima. Ma la condizione è farlo in sic… - amendolaenzo : Alla Farnesina per i 70 anni dal Trattato di Parigi che istituì la #CECA ???? ???? ???? ???? ???? ????. Dopo una guerra fratri… - g_brescia : Buone notizie dal comune di #Noicattaro, in provincia di #Bari! Complimenti al nostro Sindaco @RaimondoSin e tutta… - sursumcorda29 : @sonoio00768234 @albo_interista Siamo a un passo dal baratro. - TanwirAalam : RT @rinaldogiorgio: Con tutta la gioia che hai nel cuore togli dal tuo sguardo ogni lamento dimentica le spine e cogli il fiore e ogni pass… -