Ultime Notizie Roma del 21-04-2021 ore 12:10 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione in studio a Pierino di nuovo decreto Valido dal 26 aprile al 31 luglio è atteso in consiglio dei ministri convocato oggi alle 17 dal 26 aprile zone Gialle molti torneo scuole potranno di prendere multe attività all’aperto ma non sarà un liberi tutti il governo dovrebbe mantenere il coprifuoco alle 22 anche se il presidente del Friuli Venezia Giulia della conferenza delle regioni conferma la proposta di spostarla alle 23 contrario ho fatto Qual è il il coprifuoco Resta alle 22 Braccio di Ferro anche sulla questione del Green pass per gli spostamenti tre i criteri tampone negativo guarigione vaccinazione ma servono le con le nazioni non regionali spiega la ministra Gelmini sarà una rivoluzione un cambio di Passo Noi siamo pagina poco più di 48 ore dall’annuncio della sua nascita ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 21 aprile 2021)dailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione in studio a Pierino di nuovo decreto Valido dal 26 aprile al 31 luglio è atteso in consiglio dei ministri convocato oggi alle 17 dal 26 aprile zone Gialle molti torneo scuole potranno di prendere multe attività all’aperto ma non sarà un liberi tutti il governo dovrebbe mantenere il coprifuoco alle 22 anche se il presidente del Friuli Venezia Giulia della conferenza delle regioni conferma la proposta di spostarla alle 23 contrario ho fatto Qual è il il coprifuoco Resta alle 22 Braccio di Ferro anche sulla questione del Green pass per gli spostamenti tre i criteri tampone negativo guarigione vaccinazione ma servono le con le nazioni non regionali spiega la ministra Gelmini sarà una rivoluzione un cambio di Passo Noi siamo pagina poco più di 48 ore dall’annuncio della sua nascita ...

Advertising

Agenzia_Ansa : India al collasso per il covid, 1,6 milioni casi in sette giorni. Nelle ultime 24 ore 1.761 morti #ANSA - fanpage : L'allarme dei virologi. - fanpage : 'Qui non è questione di fiducia ma di numeri. Perdonate, ma continuo a trovare pericolosa l'affermazione come quell… - nabu65 : RT @Corriere: Dosi in arrivo in mattinata - tempostretto : Un nuovo articolo: (Erosione costiera a Messina, progetto affidato per tratti da Acqualadrone a Marmora) è stato pu… -