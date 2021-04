Superlega | Agnelli rinuncia | ' Non si può fare un torneo a sei squadre'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Superlega Agnelli

Le diplomazie si erano già messe al lavoro, secondo alcune indiscrezioni guidate da Karl Heinze Rummenigge, ceo del Bayern che da subito aveva detto no allae predecessore dialla ...TORINO - Anche la Juventus rinuncia alla. Lo ha rivelato il presidente bianconero Andrea, interpellato dalla Reuters, rispondendo alla domanda se fosse intenzionato ad andare avanti con il progetto: " Per essere franco e ...Gli straccioni di Valmy hanno battuto le levigate e tronfie armate di Jp Morgan. Il richiamo all’epica prima grande vittoria della Francia rivoluzionaria nel 1792 non dovrebbe suonare retorico. La sup ...Superlega, Agnelli: "Non si può andare avanti". Calcio - Dopo l’uscita di scena dei club inglesi, il progetto si sgretola - La Juve crolla in borsa ...