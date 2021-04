Riaperture di centri termali e parchi tematici | ecco le regole dal prossimo luglio

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Secondo la bozza deldecreto anti covid 19potranno riaprire dalle. Tra le principali misure contenute nella bozza del nuovo decreto anti Covid 19 in via di definizione da parte del Consiglio dei Ministri, c’è un capitolo importante anche per quanto riguarda la ripartenza di

Advertising

Agenzia_Ansa : Le vendite online affossano quelle di negozi e supermercati, 70mila potrebbero cessare definitivamente quest'anno.… - iltirreno : Ecco, punto per punto, tutte le novità previste dal decreto legge Draghi - _kuball_ : RT @brrivv1: #smartworking #remotework WEF - Irlanda - Politica di sviluppo rurale dei prossimi 5 anni L'Irlanda prevede di creare 400 cen… - princigallomich : Centri commerciali “Consentire le riaperture nei weekend” - spicciar : RT @brrivv1: #smartworking #remotework WEF - Irlanda - Politica di sviluppo rurale dei prossimi 5 anni L'Irlanda prevede di creare 400 cen… -

Ultime Notizie dalla rete : Riaperture centri

... mentre dal 15 Maggio, spazio a piscine, mercati ecommerciali. Dal 1° Giugno riapriranno ... Sicilia e Calabria, mentre tutte le altre sono vicine al via libera alle. Lo stato d'...... convaccinali dove tutti si potranno prenotare. Su questo il dibattito è ancora aperto". Screening nei quartieri: "Con le, più attenzione" Screening mirati in quartieri con contagi ...“Tante attività commerciali e artigianali non hanno spazi esterni, cosa succederà per loro? Si chiede Antonella Simone, Resp. Confartigianato Pubblici Esercizi – rischiano di continuare a rimanere chi ...Approvato il nuovo decreto legge riaperture dal 26 aprile: tutte le date per bar, ristoranti, palestre, piscine, teatri e cinema ...