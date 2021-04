Perché Che Fine Ha Fatto Sara? è diventata la serie più vista di Netflix tra quelle in lingua non inglese più de La Casa di Carta

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Non stupisce afche lamessicana CheHa? – distribuita dacol titolo internazionale Who Killed? – sianel giro di un mese il titolo innonpiù popolare di. Lo ha confermato lo streamer diffondendo i dati del primo trimestre: con circa 55 milioni di abbonati che si sono sintonizzati sullanelle 4 settimane dal debutto dello scorso 14 marzo, questa produzione realizzata in Messico ha superato Ladi, che aveva ottenuto lo stesso primato con 44 milioni di visualizzazioni nello stesso arco temporale dall’esordio della terza stagione. Non stupisce ...