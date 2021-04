Pagelle Spezia-Inter 1-1: voti, tabellino Serie A 2020/2021 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Le Pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Spezia-Inter, match valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Al Picco primo tempo nel quale va in vantaggio lo Spezia grazie al tiro di Farias e con la complicità di Handanovic, poi arriva il pareggio di Perisic. Nel secondo tempo assedio nerazzurro: due pali di Lautaro Martinez, due gol annullati, un salvataggio sulla linea e una occasione clamorosa fallita da Lukaku a tu per tu. L’Inter pareggia, ma allunga in classifica: lo scudetto dista nove punti. IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS Spezia (4-3-3): Provedel 6; Ferrer 5 (1’ st Vignali 6), Ismajli 4.5, Terzi 7, Marchizza 5.5 (34’ st Dell’Orco sv); Estevez ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 aprile 2021) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di, match valevole per la trentaduesima giornata del campionato di. Al Picco primo tempo nel quale va in vantaggio lograzie al tiro di Farias e con la complicità di Handanovic, poi arriva il pareggio di Perisic. Nel secondo tempo assedio nerazzurro: due pali di Lautaro Martinez, due gol annullati, un salvataggio sulla linea e una occasione clamorosa fallita da Lukaku a tu per tu. L’pareggia, ma allunga in classifica: lo scudetto dista nove punti. IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS(4-3-3): Provedel 6; Ferrer 5 (1’ st Vignali 6), Ismajli 4.5, Terzi 7, Marchizza 5.5 (34’ st Dell’Orco sv); Estevez ...

Advertising

interliveit : ??#SpeziaInter 1-1: #Perisic non basta, ma #Milan a -10. #Lukaku in serata no #SerieA - fcin1908it : Spezia-Inter, pagelle: Handanovic horror, Hakimi non si prende. Lautaro sì, Lukaku no - SPress24 : Spezia-Inter 1-1, pareggio indolore per Conte. Le pagelle - internewsit : Pagelle Spezia-Inter: Handanovic la complica, Lukaku stecca. Hakimi freccia - - BandieraInter : #SpeziaInter, #Lukaku si ferma. Altro stop pericoloso di #Handanovic. -