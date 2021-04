Advertising

ansa_lombardia : Nespresso mette a dimora alberi per una superficie di 550 mq - AnsaLombardia : Nespresso mette a dimora alberi per una superficie di 550 mq. Ad Assago il progetto 'Le città che respirano' per le… -

Ultime Notizie dalla rete : Nespresso mette

Agenzia ANSA

Solo in Lombardia, l'intervento diha consentito la riforestazione di oltre 10.500 metri quadri, nei territori di Assago e Monza. Progetto che proseguirà anche nel 2022 con ulteriori ...... e che vuole sottolineare un posizionamento cheal centro le persone non solo in quanto ... che proseguono le loro attività in piena continuità (tra cui Coca - Cola,, Perfetti Van Melle, ...Sono stati messi a dimora questa mattina alberi per la riforestazione di una superficie di 550 metri quadrati, ad Assago, alle porte di Milano. Un intervento, in occasione della Giornata Mondiale dell ...Dentsu presenta ufficialmente un’altra delle sigle che compongono la sua area creativa: con una proposizione completamente nuova nel mercato italiano, The Story Lab è frutto dell’unione di due realtà ...