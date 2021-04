Nella «Giornata della Terra» la lezione della pandemia (Di mercoledì 21 aprile 2021) Non è una «Giornata» che si può celebrare impunemente la «Giornata della Terra» messa in calendario per oggi, 22 aprile. È infatti il secondo anno che cade in piena pandemia e non ci si può prendere cura della Terra senza far tesoro della lezione che ne è venuta: è sotto gli occhi di tutti come essa ci abbia preso di sorpresa e come sulla base delle risorse e delle culture disponibili non siamo minimamente in grado di reggere alla prova. … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 21 aprile 2021) Non è una «» che si può celebrare impunemente la «» messa in calendario per oggi, 22 aprile. È infatti il secondo anno che cade in pienae non ci si può prendere curasenza far tesoroche ne è venuta: è sotto gli occhi di tutti come essa ci abbia preso di sorpresa e come sulla base delle risorse e delle culture disponibili non siamo minimamente in grado di reggere alla prova. … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

