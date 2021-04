Marta e Eva | divise tra musica e pattinaggio su Rai Gulp

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 21 aprile 2021)& Eva - Giorgia Wurth e Giulia Fazzini Giorgia Wurth trova un’altra Eva sulla propria strada. L’attrice genovese, che è stata Tessa nelle quattro stagioni de Le Tre Rose di Eva, è una delle poche interpreti adulte del nuovo teen drama di Rai& Eva, in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 20.15 del 26 aprile e disponibile in anteprima su Rai Play dal 23. Seguendo un filone molto in voga di recente (basti ricordare la serie Disney + Stoffa da Campioni) la storia coniuga sport, amicizia e conflitto generazionale in venti episodi da venticinque minuti circa ciascuno, e sarà ambientata nel mondo dellae sulle piste disul ghiaccio. Prodotta da 3Zero2 in collaborazione con Rai Ragazzi, la serie è diretta da Claudio Norza, già regista di Alex & Co e ...