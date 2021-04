La Germania può ratificare il Recovery | dicono i giudici di Karlsruhe

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 21 aprile 2021) La Corte costituzionale tedesca ha deciso di permettere alladi completare la ratifica della decisione sulle risorse proprie dell'Unione europea, rimuovendo uno degli ostacoli maggiori a una rapida messa in opera delfund da 750 miliardi. Idihanno respinto la richiesta di sospendere la ratifica, spiegando che un rinvio delfund “impatterebbe in modo avverso per gli obiettivi di politica economica” e che “gli svantaggi risultanti potrebbero rivelarsi irreversibili”. Secondo la Corte, “dato che come uno strumento di ripresa, Next Generation Eu ha l'obiettivo di affrontare le conseguenze economiche della pandemia Covid-19 e prevede che siano adottate misure in un periodo di tempo relativamente breve”, un rinvio “minerebbe l'obiettivo perseguito”. I ...