Istat | Covid seconda causa di morte dopo i tumori tra marzo e aprile 2020

Analizzando tutti i decessi registrati in Italia tra l'1 marzo e il 30 aprile 2020, è emerso che il- 19 è la seconda causa di morte dopo i tumori. Lo rileva l', sottolineando che nell'arco della prima ondata ci sono stati 49mila decessi in più rispetto alla media degli stessi mesi nei ......strutture residenziali o socio - assistenziali - si legge - l'aumento dei decessi è rilevante (rispettivamente +27% e +155%) ma solo per una piccola parte risulta spiegato direttamente dal- 19:...Nel Nord dell'Italia, dove si è verificato il numero più elevato di decessi per Covid-19, si rilevano gli incrementi più importanti ...Nel periodo che va da marzo ad aprile 2020 il Covid è stata la seconda causa di morte subito dopo i tumori. Lo rivelano i dati Istat. Dall'indagine statistica è inoltre ...