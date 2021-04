Il video di Grillo non è un tentativo di difesa | ma un atto d’accusa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 aprile 2021) di Jakub Stanislaw Golebiewski* Quello che ha parlato, o meglio, urlato attraverso i social nel primo pomeriggio di qualche giorno fa non è stato il Beppeche per anni ha guidato gli attivisti del M5S in moltissime battaglie politiche. E’ apparso nervoso, preoccupato e allarmato, come potrebbe esserlo qualsiasi genitore nel sapere che il figlio potrebbe trovarsi presto dietro le sbarre. E chissà per quanto tempo! Quegli sfottò cinici e pieni di comica arroganza ai tempi dei vaffa day hanno lasciato il posto alle urla di un uomo sull’orlo della disperazione, a testimonianza che anche un “elevato” può crollare e perdere il contcon la realtà. A mio parerenel corso degli ultimi 15 anni non ha mai sbagliato un colpo nella comunicazione di massa; in questa occasione, invece, è apparso non lucido e allo stesso tempo ...