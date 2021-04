Eva Mendes e le sculacciate ai bambini: il suo post sui social divide i fan (Di mercoledì 21 aprile 2021) Eva Mendes ha parlato di educazione infantile sui social, e la sua frase sulle sculacciate ai bambini hanno diviso i suoi follower e dato il via ad un dibattito. Eva Mendes ha dichiarato che secondo lei sculacciare i bambini porta ad una conseguenza simile a quella che ottiene un matrimonio se un coniuge picchia il proprio partner. Nelle scorse ore, un vero e proprio dibattito è nato sulla pagina Instagram di Eva Mendes. L'attrice di origini cubane ha infatti pubblicato un post che riguarda l'educazione dei bambini e che ha diviso i suoi follower. Mendes ha condiviso prima un'immagine che la ritrae sul tappeto rosso, seguita da un altro scatto che riporta invece la frase: "La sculacciata fa per lo sviluppo di un bambino ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 21 aprile 2021) Evaha parlato di educazione infantile sui, e la sua frase sulleaihanno diviso i suoi follower e dato il via ad un dibattito. Evaha dichiarato che secondo lei sculacciare iporta ad una conseguenza simile a quella che ottiene un matrimonio se un coniuge picchia il proprio partner. Nelle scorse ore, un vero e proprio dibattito è nato sulla pagina Instagram di Eva. L'attrice di origini cubane ha infatti pubblicato unche riguarda l'educazione deie che ha diviso i suoi follower.ha condiviso prima un'immagine che la ritrae sul tappeto rosso, seguita da un altro scatto che riporta invece la frase: "La sculacciata fa per lo sviluppo di un bambino ...

