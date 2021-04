“Esagerata!” Autoreggenti | tacchi e giacca aperta senza niente sotto | così Elisabetta Gregoraci fa una ‘strage’

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 21 aprile 2021)sa essere allo stesso tempo una mamma amorevole e una donna sensuale. Lo ha dimostrato al Grande Fratello Vip quando ha deciso di abbandonare il reality perché sentiva la mancanza di suo figlio Nathan Falco. Di recente ha festeggiato il 71esimo compleanno dell’ex marito Flavio Briatore. Erano tutti e tre insieme edha documentato il tutto sui social. Ha postato delle storie su Instagram in cui si mostra in compagnia del figlio e dell’ex marito a pranzo. I tre hanno celebrato quindi l’importante ricorrenza riuniti, con tanto di torta e candelina. Briatore ha poi ringraziato Eli e Nathan tra le sue Storie, dove ha anche ricondiviso i filmati registrati dalla ex dove appare anche anche una mega torta a quattro piani. Si è ricamato molto su un possibile ritorno di fiamma trae ...