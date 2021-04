Elisabetta II compie 95 anni: “Un momento di grande tristezza”, le sue parole dopo la morte di Filippo (Di mercoledì 21 aprile 2021) Nel giorno del suo 95° compleanno, Elisabetta II ringrazia quanti le hanno espresso vicinanza per la morte del marito con messaggi d’affetto. Sono stati sposati per 70 lunghi anni e il dolore per la morte del marito, il Principe Filippo, duca di Edimburgo, è ancora una ferita che sanguina. Un dolore che rende difficile pensare L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 21 aprile 2021) Nel giorno del suo 95° compleanno,II ringrazia quanti le hanno espresso vicinanza per ladel marito con messaggi d’affetto. Sono stati sposati per 70 lunghie il dolore per ladel marito, il Principe, duca di Edimburgo, è ancora una ferita che sanguina. Un dolore che rende difficile pensare L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

