Dopo i 4 miliardi per l'export, avviamo la fase 2 per attrarre investimenti (Di mercoledì 21 aprile 2021) In questo momento servono strumenti concreti per aiutare le nostre imprese e sostenere chi crea posti di lavoro. Dobbiamo rendere il nostro Paese un polo di eccellenza per gli investitori internazionali, perché più si investe in Italia, più si creano opportunità di lavoro per i nostri cittadini. Dopo aver stanziato oltre 4 miliardi di euro con il Patto per l'export, dando alle piccole e medie imprese i mezzi per facilitare il loro percorso verso l'esportazione dei prodotti italiani nel mondo, adesso abbiamo dato il via alla seconda fase, quella dell'attrazione degli investimenti in Italia. Al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ieri, si è tenuta una sessione straordinaria della Cabina di Regia sull'Internazionalizzazione, un progetto molto ambizioso che ha visto la ...

Ultime Notizie dalla rete : Dopo miliardi Il FTSEMib oscilla sulla parità Forti prese di beneficio su Juventus dopo le ultime novità sul progetto Super League. Prosegue il ... con scadenza 2037, ha ottenuto richieste per circa 3,67 miliardi di euro. Alle 14.00 il FTSEMib era ...

Amazon One arriva nei supermercati Whole Foods: la spesa si paga con la mano Dopo oltre dieci negozi Amazon di Seattle in cui è il servizio è già attivo, è la volta di uno ... che l'azienda ha acquisito nel 2017 per una cifra superiore ai 13 miliardi di dollari . Ad annunciarlo ...

Dopo i sussidi ora è il tempo della crescita Il Sole 24 ORE Si dice che la piattaforma di messaggistica Discord abbia concluso i colloqui di vendita con Microsoft Il nuovo Play Store di Discord è attualmente disponibile come versione beta.DisaccordoFonti che hanno familiarità con la questione hanno detto a Reuters ...

Moncler regina di giornata sul Ftse Mib, sponda da numeri Gucci e sirene M&A nel lusso Fitti acquisti oggi su Moncler (+3,23% a 51,84 euro) sotto la spinta dei numeri oltre le attese diffusi da Kering che stano trainando al rialzo tutto il settore Ue del lusso. Il colosso transalpino ha ...

