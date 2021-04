Disservizi telefonici | annunciati interventi ad Isola e Valbona FdI | ' Vigileremo'

(Di mercoledì 21 aprile 2021) "In risposta ad una nostra interrogazione alla giunta regionale, ci è stato comunicato che negli ultimi due mesi la Tim ha effettuato svariatidi manutenzione, che altri sono in corso ed ...

Advertising

vocedelpatriota : Disservizi telefonici, Fantozzi (FdI): “Isola e Valbona, annunciati interventi duraturi e strutturali per la telefo… - AppNotizie : Problemi Telefonici: nasce il gruppo Telegram per segnalare i disservizi degli operatori ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Disservizi telefonici

La Voce del Patriota

non accettabili nel 2021 visto che siamo anche costretti allo smart working ed alla Dad. Si parla tanto di tutela delle aree montane ma si devono, almeno, garantire i servizi minimi come ...Abbiamo rilevato e ci sono state segnalate situazioni di grandi carenze epresenti sia ... 82 invita gli operatoria garantire e potenziare la qualità dei servizi. Nel Piano ...PORTO VIROUFFICI COMUNALI,PROBLEMI ALLE LINEE(E.Gar.) In questi giorni problemi tecnici sulle linee telefoniche stanno rendendo difficoltoso anche comunicare o prendere appuntamento con gli ...I clienti Iliad stanno avendo problemi nel ricaricare la propria SIM online. Il problema pare interessare le carte di pagamento Mastercard.