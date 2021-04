Covid: Scalfarotto, 'Emiliano vaccini i fragili e non i portatori di consenso' (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr (Adnkronos) - "In seguito al monitoraggio dello scorso venerdì la Puglia si trova ad essere una delle sole tre regioni d'Italia ancora in zona rossa. I dati che arrivano su contagi, ospedalizzazioni, terapie intensive sono sconfortanti. Ancora di più lo sono quelli sulle vaccinazioni. Il vaccino è l'unica arma che abbiamo per sconfiggere il virus e occorre mettere in sicurezza i più fragili, gli anziani, coloro che se contagiati rischiano la vita". Lo scrive il sottosegretario Ivan Scalfarotto in un intervento pubblicato sulla Gazzetta del Mezzogiorno. "Le cronache dalla Puglia abbondano di storie di malati cronici e disabili che non solo non hanno ricevuto la propria dose, ma a cui neppure è stata comunicata una data in cui sarà loro somministrata. L'apertura della campagna senza prenotazione ha poi avuto il solo risultato di creare ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr (Adnkronos) - "In seguito al monitoraggio dello scorso venerdì la Puglia si trova ad essere una delle sole tre regioni d'Italia ancora in zona rossa. I dati che arrivano su contagi, ospedalizzazioni, terapie intensive sono sconfortanti. Ancora di più lo sono quelli sulle vaccinazioni. Il vaccino è l'unica arma che abbiamo per sconfiggere il virus e occorre mettere in sicurezza i più, gli anziani, coloro che se contagiati rischiano la vita". Lo scrive il sottosegretario Ivanin un intervento pubblicato sulla Gazzetta del Mezzogiorno. "Le cronache dalla Puglia abbondano di storie di malati cronici e disabili che non solo non hanno ricevuto la propria dose, ma a cui neppure è stata comunicata una data in cui sarà loro somministrata. L'apertura della campagna senza prenotazione ha poi avuto il solo risultato di creare ...

