Covid, Ilaria Capua dice la sua sull'epidemia: "Le cose non vanno come dovrebbero" (Di mercoledì 21 aprile 2021) La Professoressa Ilaria Capua torna a parlare di Covid su La7 a "dimartedì". Nella scorsa puntata la virologa ha affermato che le cose non stanno andando come dovrebbero La Professoressa… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Ilenia Abbondanza su BlogLive.it.

